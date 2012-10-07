Кто такие контролеры, а также кому и зачем нужны проверки в Беларуси?

Новости Беларуси. Сейчас такого не бывает, чтобы минимум один раз в день у человека что-нибудь не проверили. Хотя бы талон в общественном транспорте. Контролеров принято бояться, и да, ревизоры бывают разные. Но образ грозного человека, наделенного властью проверки, по большому счету, – стереотип.

Николай Лешок, начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области:

Воруют, приписывают. Хищения разные, разные формы. Или закупки за счет государственных средств различного импортного оборудования.

Николай Степанович уже 10 лет работает в Комитете государственного контроля. Профиль у него самый что ни на есть широкий: деньги и кредиты. И здесь надо быть специалистом-универсалом.

Сейчас в разгаре главная тема осени – подготовка к отопительному сезону. Вместе с энергетиками надо проверить все районы подотчетной столичной области. Но для предприятий это не повод расслабляться. Сегодня ревизор выходит на другой маршрут.

На деревообрабатывающем предприятии ревизию встречает директор. Дмитрий Сергеевич в новой должности только три недели. До этого здесь же работал 13 лет. За это время сменилось не меньше пяти руководителей – отсюда и результат.

Даже на первый взгляд видно: деньги на предприятии как будто уходят сквозь пальцы. Вот только один из примеров: местную котельную давно перевели на газ, а мазут остался. Неучтенный и даже не понятно сколько его здесь. Топливо решили реализовать, а, точнее, отдать коммерсантам. За копейки заключили договор на оказание услуг. Мол, приезжайте и забирайте. Хотя можно было и самим на тепле «наварить» – подсказывает ревизор.

Николай Лешок, начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области:

Приехала из Минска коммерческая организация, пять машин этого мазута вывезли и заработали 300 миллионов рублей. Предприятие потеряло. Мы им говорим: «Поставьте вы этот мазут на учет и продавайте». Подсказываем.

Чуть дальше лежит то, что осталось от инвестиционного проекта: новую итальянскую линию должны были установить три года назад. Технику и электронику купили, сложили на улице и начали ждать проектно-сметную документацию. Через пару лет представители иностранной фирмы дали заключение, что оборудование, мягко говоря, к монтажу уже не пригодно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Лешок, начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области:

Оборудование стоит на улице под дождем. Импортное оборудование закуплено в 2009 году. На сумму более 470 тысяч евро. Вот в таких условиях находится. Ржавеет, портится.

А вообще сложилось впечатление, что контролеров здесь никто не боится. Понятно, что проблемы есть, вот и разговор получился предметным. Ведь важнее не наказать, а решить задачу. На предприятии работают 110 человек. И санкции, и штрафы со стороны государства энтузиазма им уж точно не прибавят.

За такой подход всеми руками за и представители бизнеса. Сергей Григорьевич и вовсе уверен, что контролирующие органы в последнее время стали больше доверять, чем проверять.

Сергей Новицкий, предприниматель:

Были частые проверки, причем они могли осуществляться таким образом, что служба приходила и уведомляла, что начата проверка. В последние годы значительно либерализовалось законодательство в этой области в лучшую сторону, на мой взгляд. Я имею в виду то, что все проверки можно найти на сайте Комитета государственного контроля.

Проще говоря, государство делает шаги навстречу предпринимателям. Ответный ход за бизнесом – надо работать и зарабатывать по правилам той страны, в которой ты живешь. И если тебе нечего скрывать, значит и проверки не страшны. Дело, во-первых, в соблюдении закона. На всех уровнях, ведь у нас есть еще и менталитет.

Сергей Новицкий, предприниматель:

В Канаде я был года два или три назад. Висит знак: «Будь внимателен – сосед наблюдает за тобой». И никого этот знак не травмирует. А у нас, если видят инспектора ГАИ с радаром, начинают фарами моргать, предупреждать. И не думаем, что этот нарушитель может раздавить, не дай Бог, вашего родного, близкого.

У «конторы», как ее называют в простонародье, свое «поле чудес». Коллекцию поддельных документов отобрали и собрали внушительную. Вообще, именно эти контролеры видят нарушителей намного чаще остальных ревизоров. Только рыба у них не такая крупная, как у госконтроля. Вернее, «зайцы».

В минских автобусах, троллейбусах и трамваях каждый день их ловят больше 600. Для Раисы Ивановны профессия контролера – это всего вторая за 35 лет запись в трудовой книжке. До этого работала буквально в двух остановках отсюда – фотографом в типографии.

Раиса Жучко, контролер пассажирского транспорта:

Подруга сказала: можно идти туда. Ну, вот, пришла. Все-таки уже восьмой год. Так что в моей трудовой книжке вторая запись. И все.

Для тех, кто постоянно ездит в общественном транспорте, уже не новость: большинство контролеров – женщины. Это психологический момент: риск конфликта с таким составом ревизоров снижается в разы. Мы решили проверить это на практике и вместе вышли на маршрут «Одоевского – Ждановичи».

Честно говоря, произошло на первый взгляд что-то непонятное. Девушку без билета в конце-концов отпустили с миром. Сначала мы подумали, что на контролеров так подействовал эффект присутствия камеры в автобусе. Оказалось – все не так просто: кроме власти штрафовать есть еще и негласный кодекс чести.

Раиса Жучко, контролер пассажирского транспорта:

Я лично несовершеннолетних не штрафую.

Административная ответственность начинается с 16 лет, мы до 18 не штрафуем. Провела беседу и все.

Под знаком уже самоконтроля работают наши производители. Ведь это вопрос репутации и успеха в целом. «Санта Бремор» сегодня – это 4 тысячи работников и более 500 наименований продукции. Практически каждый работник – контролер. Да и высокотехнологичное оборудование такое, что не пропустит некачественный товар. Например, детектор посторонних примесей исключает попадание в крабовые палочки любого мельчайшего чужеродного предмета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Коломиец, ведущий инженер-технолог СП «Санта Бремор» ООО:

Перед запуском каждого вида продукции прибор, уловитель посторонних примесей, проверяется на чувствительность. Есть тестеры, определяющие металл, неметалл, нержавеющая сталь. Тестер закладывается на транспортер. В случае обнаружения примесей загорается световой сигнал. Продукт отбрасывается в лоток.

На экране – баночки с икрой, и здесь же оператор закладывает параметры для проверки качества. Это оборудование, скорее, страхует производителя. Так как выбраковка – большая редкость. Хотя даже плохо закрытую банку умная машина к покупателю не допустит.

11 лет назад на предприятие пришла Инна Евдокимова. Именно она занималась разработкой и внедрением системы менеджмента качества.

А это – производственная лаборатория. Ее площадь – почти тысяча квадратных метров, и здесь есть все для того, чтобы следить за качеством готовой продукции.

Инна Евдокимова, начальник отдела качества СП «Санта Бремор» ООО:

Производственная лаборатория осуществляет контроль сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по арганолептическим, физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Контроль за санитарным состоянием производства.

Используют не только классические методы контроля, но и экспресс-методы, которые позволяют быстро и в полном объеме осуществлять контроль по показателям безопасности.

Уже сегодня весь ассортимент, который выпускает «Санта Бремор», соответствует не только национальным, но и международным стандартам. Но марку держат не ради сертификатов, а для потребителя. В итоге рыбу и морепродукты нашего производства сейчас покупают в 20 странах мира.

Все-таки, как ни крути, хоть слово «контролер» у большинства вызывает нервную реакцию, эти люди работают не для того, чтобы оштрафовать или забраковать. Ведь, снимая рабочую форму и выходя из кабинета, они становятся такими же потребителями как и все мы.