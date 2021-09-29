«Учить и воспитывать надо прежде всего собственным примером». В Гродно собрались лучшие педагоги региона

Новости Беларуси. Повышение социального статуса педагога и пути развития образования обсудили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла большая встреча с лучшими учителями региона.

На встречу были приглашены 34 специалиста. Это опытные и разносторонние педагоги, из них почти половина имеет самую высокую категорию «учитель-методист», 10 человек стали руководителями учебных заведений, есть среди присутствующих и педагоги высших учебных заведений, в том числе кандидаты наук. На форуме говорили о насущном: об имидже и статусе педагога в глазах родителей и учащихся, о роли учителя в патриотическом воспитании молодежи, о профориентационной работе. Результаты обсуждения найдут отражение в разработке концепции развития образования страны на 2025-2030 годы.

Инесса Зубрилина, начальник Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ имени Максима Танка:

В нашей профессии ключевая задача и основа не меняется никогда: и 100 лет назад, и через 100 лет после нас все равно мы будем думать о том, как воспитать гражданина, человека. И, на мой взгляд, учить и воспитывать надо прежде всего собственным примером.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вот это мероприятие – это возможность не только выразить слова благодарности за их труд, но и выслушать, что волнует наших педагогических работников, где, возможно, нам еще надо доработать. Потому что в нашей стране государство всегда уделяло очень пристальное внимание развитию системы образования. И вот это большое количество неравнодушных учителей, плюс внимание государства, позволяет нам занимать ведущие позиции в разных рейтингах. Так, Республика Беларусь по индексу образования в рейтинге индекса человеческого развития занимает 32 место, и это лучший показатель в СНГ. А по показателю доступа к базовым знаниям Республика Беларусь занимает 17 место из 163 стран.