«Я получила субсидию». Как любимое хобби стало профессией для многодетной мамы в декрете

Новости Беларуси. Трудоустройство – вопрос, который волнует и заботит каждого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подставляет плечо в таком деле и государство в виде безвозмездных субсидий на организацию своего бизнеса.
Новости Беларуси. Трудоустройство – вопрос, который волнует и заботит каждого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подставляет плечо в таком деле и государство в виде безвозмездных субсидий на организацию своего бизнеса.
Мы практически полностью оборудовали два кабинета. Мы купили две замечательные кушетки, две лампы-лупы. Два стульчика косметологических.
Это список оборудования, которое Ольга приобрела для открытия своего бизнеса на субсидию. А это более двух тысяч рублей. Салон эстетической косметологии стал продолжением хобби многодетной мамы в декрете. Ольга не только сама трудоустроилась, но и дала возможность найти работу другим.
Ольга Лисица, директор салона эстетики:
Я получила субсидию, и ее нужно было освоить. В бизнес-плане было конкретно написано, на что я должна была ее потратить. У нас работают в данный момент шесть человек в штате. Это девочки-косметики, администратор, бухгалтер.
Конечно, без грамотного бизнес-плана и весомых аргументов в его пользу деньги не дадут. Сумма до 4,5 тысячи – в зависимости от места работы: город или деревня.
«Горожанам ближе предпринимательство». Как государство помогает белорусам заниматься бизнесом. Читайте здесь.
Инга Глушонок, заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома:
Получить субсидию, поддержку финансовую безвозмездную от органов по труду, безработный может, обратившись в наши управления на местах по месту регистрации. Он предлагает идею, ему, возможно, предложат какие-то проекты бизнес-планов, он их изучит. Также возможно обучение. У нас есть курсы «Основы бизнес-планирования», которые очень востребованы среди безработных.
Сегодня рынок труда в Витебской области представлен более 8 тысячами вакансий. Тех, кто хочет кардинально изменить свою профессию, переучат. А в последние годы набирает популярность еще и переселение в другие регионы. На новое место и жительства, и работы. Было бы желание.