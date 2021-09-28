«Я получила субсидию». Как любимое хобби стало профессией для многодетной мамы в декрете

Новости Беларуси. Трудоустройство – вопрос, который волнует и заботит каждого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подставляет плечо в таком деле и государство в виде безвозмездных субсидий на организацию своего бизнеса.

Мы практически полностью оборудовали два кабинета. Мы купили две замечательные кушетки, две лампы-лупы. Два стульчика косметологических.

Это список оборудования, которое Ольга приобрела для открытия своего бизнеса на субсидию. А это более двух тысяч рублей. Салон эстетической косметологии стал продолжением хобби многодетной мамы в декрете. Ольга не только сама трудоустроилась, но и дала возможность найти работу другим.

Ольга Лисица, директор салона эстетики:

Я получила субсидию, и ее нужно было освоить. В бизнес-плане было конкретно написано, на что я должна была ее потратить. У нас работают в данный момент шесть человек в штате. Это девочки-косметики, администратор, бухгалтер.

Конечно, без грамотного бизнес-плана и весомых аргументов в его пользу деньги не дадут. Сумма до 4,5 тысячи – в зависимости от места работы: город или деревня.