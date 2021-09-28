«Горожанам ближе предпринимательство». Как государство помогает белорусам заниматься бизнесом

Новости Беларуси. Трудоустройство – это вопрос, который волнует и заботит каждого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подставляет плечо в таком деле и государство в виде безвозмездных субсидий на организацию своего дела. Только в Витебской области за 2021 год такой помощью воспользовались 69 человек. Сфера, в которой разворачивают свою деятельность, довольна разная. От аренды строительного оборудования до услуг по сохранению красоты. Подробности в материале Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

За 8 месяцев этого года статус безработного на бизнесмена сменили почти 70 жителей Витебской области. Каждый из них выбрал дело по душе и в зависимости от места проживания. Горожанам ближе предпринимательство, а вот жители деревень вложились в сельское хозяйство.

Светлана Кижло первых посетителей своей агроэкоусадьбы приняла еще в апреле. До этого окончила курсы, успешно разработала бизнес-план. На полученную от государства субсидию приобрела стройматериалы и животных – козы, куры, кролики, утки. В сезон для современной детворы, поколения зумеров, пока родители отдыхают, здесь открытия на каждом шагу. Кстати, развивающая функция – было одно из условий ведения такого бизнеса.

Светлана Кижло, хозяйка агроэкоусадьбы:

Это приучает детей к труду. Отрывает их от гаджетов. Кроме этого, они еще прививают дружелюбие к животным, людям и оказать помощь ближнему. В последнее время некоторые семьи постоянно приезжают в субботу, воскресенье хотя бы на часок, на два. Но всегда дети приезжают: «Бабушка Света, а в чем тебе надо помочь?» И сразу они знают, где зерно, где сено, где трава. Они идут, кормят этих животных, ухаживают за ними. И им это в радость.