Почва умеренно влажная. Тёплая погода позволяет аграриям ускориться при посевных работах

Новости Беларуси. В Беларуси погода благоприятствует севу озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 сентября синоптики снова обещают теплую погоду без осадков и до 16 градусов тепла.

Аграрии за последние несколько дней смогли наверстать упущенное. На большей части страны верхний слой почвы умеренно увлажнен, что позволяет увеличить темпы сева озимых зерновых культур и обработки почвы. На просохших участках улучшились условия для заготовки картофеля, корнеплодов, уборки кукурузы и поздних овощей.