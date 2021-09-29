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Почва умеренно влажная. Тёплая погода позволяет аграриям ускориться при посевных работах

29 сентября 2021 06:34
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Новости Беларуси. В Беларуси погода благоприятствует севу озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 сентября синоптики снова обещают теплую погоду без осадков и до 16 градусов тепла.  

Почва умеренно влажная. Тёплая погода позволяет аграриям ускориться при посевных работах -1

Аграрии за последние несколько дней смогли наверстать упущенное. На большей части страны верхний слой почвы умеренно увлажнен, что позволяет увеличить темпы сева озимых зерновых культур и обработки почвы. На просохших участках улучшились условия для заготовки картофеля, корнеплодов, уборки кукурузы и поздних овощей.  

Почва умеренно влажная. Тёплая погода позволяет аграриям ускориться при посевных работах -4

По прогнозам агрометеорологов, до конца недели погода будет в основном способствовать просыханию почвы и проведению полевых работ. Однако велика вероятность и ночных заморозков.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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