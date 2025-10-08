Выставка-ярмарка товаров легкой промышленности открывается в Минске

Свыше 70 предприятий из Беларуси, России, Китая и Узбекистана примут участие в выставке-ярмарке товаров легкой промышленности. Она открывается в Минском международном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 10 октября экспоненты презентуют все достижения, новинки и дизайнерские решения отрасли. Важным пунктом станет насыщенная деловая программа, ее весомая часть – диалоговая площадка бизнеса и молодежи. Девиз выставки в этом году: «Диалог бизнеса и моды».

Менеджеры-маркетологи ведущих предприятий поделятся с учащимися профильных колледжей и вузов опытом по созданию брендов и их продвижению. Широко развернется и торговая часть выставки-ярмарки. На стендах будут представлены новые коллекции сезона осень – зима. Участие примут и крупные универмаги столицы. Как с продукцией легкой промышленности, так и с товарами народного потребления.