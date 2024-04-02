Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок

Начинается прием заявок на XXX Минский международный кинофестиваль «Лістапад». В этом году он пройдет с 1 по 8 ноября под девизом «Кино со знаком качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные темы: 30-летие фестиваля и вековой юбилей белорусского кино. Показы состоятся не только в столичных кинотеатрах, задействуют и региональные. В программе семь конкурсных программ. Новый дизайн будет у призов фестиваля; учреждена награда «Надзея» для молодых кинематографистов.

Павел Скалабан, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:

Начинает работу сайт кинофестиваля, электронная почта. Мы начинаем прием заявок. До 20 сентября ждем предложения от потенциальных участников на участие их фильмов в нашем кинофестивале.