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Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок

02 апреля 2024 06:45
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Начинается прием заявок на XXX Минский международный кинофестиваль «Лістапад». В этом году он пройдет с 1 по 8 ноября под девизом «Кино со знаком качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок-1

Основные темы: 30-летие фестиваля и вековой юбилей белорусского кино. Показы состоятся не только в столичных кинотеатрах, задействуют и региональные. В программе семь конкурсных программ. Новый дизайн будет у призов фестиваля; учреждена награда «Надзея» для молодых кинематографистов.

Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок-4

Павел Скалабан, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:
Начинает работу сайт кинофестиваля, электронная почта. Мы начинаем прием заявок. До 20 сентября ждем предложения от потенциальных участников на участие их фильмов в нашем кинофестивале.

Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок-7

Впервые фестиваль «Лiстапад» провели в 1994 году, чтобы объединить лучших авторов картин, созданных на постсоветском пространстве. Вскоре форум получил статус международного и неизменно представляет самое качественное кино.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Павел Скалабан

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