Учения отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования проходят на полигоне «Лепельский»

Новости Беларуси. Экзамен для мотострелков. На полигоне «Лепельский» проходят учения отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В них задействованы 250 военных и 60 единиц боевой техники. Причем как белорусского, так и российского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлены эти учения на то, чтобы проверить готовность подразделений к выполнению боевых задач, а также повысить слаженность работы бригады.

Александр Вольфович, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:

Естественно, на данном учении мы уходим от классических форм ведения боевых действий. Командирами взводов ставились задачи, исходя из анализа событий, произошедших в мире: практика ведения засадных действий, маневренных действий, ведение действий на блок-постах, по уничтожению диверсионных групп противника, незаконных вооруженных формирований.