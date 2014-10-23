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Учения отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования проходят на полигоне «Лепельский»

23 октября 2014 13:31
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Новости Беларуси. Экзамен для мотострелков. На полигоне «Лепельский» проходят учения отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В них задействованы 250 военных и 60 единиц боевой техники. Причем как белорусского, так и российского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлены эти учения на то, чтобы проверить готовность подразделений к выполнению боевых задач, а также повысить слаженность работы бригады.

Александр Вольфович, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:
Естественно, на данном учении мы уходим от классических форм ведения боевых действий. Командирами взводов ставились задачи, исходя из анализа событий, произошедших в мире: практика ведения засадных действий, маневренных действий, ведение действий на блок-постах, по уничтожению диверсионных групп противника, незаконных вооруженных формирований.

# общество # Военные учения # Александр Вольфович

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