Лауреат специального фонда Президента Беларуси, преподаватель математики высшей категории Галина Ламинская на СТВ

Она может влюбить в математику любого человека и уверена, что способность к математике можно развить у каждого ребёнка. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - преподаватель математики высшей категории, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь - Галина Ламинская.

Вы действительно верите в то, что способности к этому предмету можно развить буквально у любого ребёнка?

Галина Ламинская, преподаватель математики высшей категории, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:

Одному нужно больше времени для того, чтобы подняться по ступеньке на какой-то математический уровень. Другому скорость усвоения материала нужна чуть меньше. Это является основным показателем способности. А вот заинтересовать ученика: затянуть его в мир математики, а потом решать сложные задачи - наверное, этим принципом я руководствуюсь в своей работе.

Как вы завлекаете учеников в мир математики?

Галина Ламинская, преподаватель математики высшей категории, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:

Прежде всего: подумайте, как бы вам хотелось, чтобы с вами обращались. Наверное, как с друзьями. Это основной принцип в работе. Если каждый учитель будет видеть в своем ученике друга, он добьется больших успехов. У меня по жизни основные мои помощники - это мои ученики.

Какие методы Вы используете?

Галина Ламинская, преподаватель математики высшей категории, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:

Методов очень много. Например, мы все знакомы с теоремой Пифагора. А знаете ли вы, что в 548 году до н.э. Пифагор стал победителем, чемпионом Олимпийских игр в кулачном бою?! И Пифагор говорил, что «главное в человеке - не кулаки и бицепсы, главное - это голова!». Правильно! Интересный момент о Софье Ковалевской. Мы знаем, что она математик. Очень интересный факт, что в ней жили два человека: поэт и математик. И она до последних дней жизни не могла определиться: куда ей пойти. Она сама утверждает, что добилась бы больших успехов, если бы она выбрала что-то одно.

В советское время калькуляторов не было вообще. Сейчас же - и мобильные, и компьютеры, можно все подсчитать. Может, не нужно так загружать детей математикой? Ведь большинство из них все же гуманитариев.

Галина Ламинская, преподаватель математики высшей категории, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:

Мы говорили о Софье Ковалевской, которая писала замечательные стихи и была прекрасным математиком. Это первое. Второе: есть дети, которые рисуют картины, и тоже являются математиками. У меня был ученик, который сочинения писал в стихах, математику знал на «отлично». Закончил школу с золотой медалью. Закончил факультет прикладной математики БГУ с красным дипломом. И пишет сценарии КВН, некоторых фильмов, таких как «Кадетские солдаты». Я работаю со всеми детьми. Понятие одаренности - это важно. А вот человеческий фактор играет большую роль. И для того, чтобы научить математике, нужно ученика научить быть человеком. Три года назад я стала автором проекта - математического фестиваля, который проходит в Болгарии. Значимость фестиваля определяется отношением к нему определенных людей.