Новости Беларуси. Михаил Орда избран председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Соответствующее решение приняли 22 октября члены Совета ФПБ. Голосование проходило открыто, его кандидатуру поддержали единогласно. Михаил Орда поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что для выполнения поставленных задач у профсоюза есть все необходимое: хорошо подготовленные кадры, разработано Генеральное соглашение с правительством, где определены все моменты совместного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, представитель федерации профсоюзов Беларуси:

Это для меня, безусловно, большая честь и ответственность, потому что как сказал глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко, что профсоюзы, Советы депутатов всех уровней, молодежные организации являются опорой для нашего государства, для нашего общества. Главная задача (это всегда было и остается) для профсоюзов — защита интересов труженика, человека работающего. Сегодня все для этого будем делать. Те возможности, которые есть у профсоюзов, будем очень плодотворно работать с Правительством.