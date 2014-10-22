Как выселить буйных соседей из их квартиры?

Считается что идеальный сосед тот, который шумит точно в тоже время, что и вы. Героям этого сюжета, чтобы стать идеальными соседями надо не только научиться шуметь, но также пить, дебоширить, устраивать пожары и потопы.

В ближайшую аптеку жители дома номер 15 по улице Кедышко, что в Минске, в основном ходят за корвалолом, валерьянкой и валидолом. Перед сном многие проверяют наличие огнетушителя и тазиков. Даже во сне, в кромешной тьме они автоматически смогут набрать любую аварийную службу. От милиции до пожарных. Источником всех своих треволнений и бед жители дома видят в соседях из тридцатой квартиры.

Маргарита Прохорчик, корреспондент СТВ:

Жильцы дома в полном отчаянии. Такое соседство доставляет не только дискомфорт, но и угрожает из жизни.

Игорь Соколов:

Над моей квартирой живут такие граждане, как Осиповы муж и жена. Они очень часто пьют, каждый день, вид у них очень неряшливый, в квартире страшно грязно, от них ползут тараканы по всему подъезду и дому, раз в год их квартира горит, там случается пожар, раз в неделю они меня топят. Просто жить так невозможно.

Действительно, в этом году на день Победы в квартире произошло возгорание. В схватке с огнем жильцы одержали победу. Отчего загорелась кухонная занавеска уже не разобраться. Ее вовремя сорвали и выбросили в окно.

Игорь Соколов:

Она с неделю лежала возле дома. Три года назад выгорела вся квартира, все поплавилось, приезжали три пожарные машины.

Жильцы дома живут словно на пороховой бочке. Они никогда не знают, какой сюрприз им уготовлен. Ни днем, ни ночью они не могут быть спокойны. И живут в ожидании беды.

Ирина:

Я проживаю в 29 квартире, слева от меня проживают асоциальные личности, которые постоянно орут. Когда у нас был капремонт, от них наползли тараканы, блохи. Три раза у них был пожар. А мое окно рядом, мы чуть не сгорели, хорошо, что проснулись.

Но огненная стихия не единственная напасть. Зачастую в доме начинается водная феерия со всеми вытекающими последствиями.

Игорь Соколов:

Недели две назад у них была драка ночью, я вызывал милицию, все зафиксировано в акте, во время драки они схватились за пластиковую трубу и вырвали её, меня затопило полностью.

Справедливые упреки соседей не находят отклика в беспокойных душах.

Терпению коммунальных служб и правоохранительных органов можно позавидовать. Но надо полагать, если бы в доме проживало маломальское начальство районного масштаба, или на худой конец директор ЖЭС, то без сомнения, дебоширов успокоили бы быстро. Благо закон позволяет! Совсем недавно в суде Партизанского района столицы закончился процесс по делу квартирного дебошира. В 2013 году соседка ответчика из-за шума в его квартире более 30 раз вызывала милицию. В нашем случае пассивность соседей играет дурную роль.

Роман Мамедов, директор КУП «ЖЭУ-19»:

Там сложная ситуация. Просто есть пожилые люди, которые не всегда хотят подписывать протокол опроса свидетеля. Бояться, потому что человек на самом деле неадекватный, по-разному себя может повести. Были случаи, когда приходили, жаловались, но уже через пару часов приходит, например, дочь бабушки и забирает заявление.

Действительно, на нет и суда нет! В вышеупомянутом случае в Партизанском районе женщина, чтобы обуздать соседа записывала шумные вечеринки на диктофон и даже установила камеру видеонаблюдения напротив квартиры соседа. В итоге ЖРЭО подало в суд гражданский иск о выселении шумного жильца. Его, надо отметить, в конечном итоге не выселили, но успокоили, мы полагаем, надолго. Есть надежда, что судебную повестку получат и жильцы квартиры №30.

Игорь Соколов:

У меня есть целая папка, я писал заявление и в милицию, и в домоуправление, подписанные всеми жильцами подъезда. Не знаю, что с ними делать.

Так получилось, что именно вмешательство съемочной группы программы ускорил процесс разбирательств.

Роман Мамедов, директор КУП «ЖЭУ-19»:

У нас был только один свидетель, и нужна была подпись второго, но в настоящее время весь пакет собран и отправлен в суд для решения вопроса.

Дело в суде будет не очень сложным, ведь тридцатая квартира не приватизирована и, по сути, является собственностью государства. Государство выделило, оно же и заберет. С введением нового Жилищного кодекса обжитой квартиры теперь могут лишиться и владельцы, то есть люди, имеющие документы о приватизации.

Михаил Шкурдюк, юрист:

На практике суды рассматривают такие иски. И в случае подтверждения таких нарушений три и более раза в течение года, выселяются без представления другого жилого помещения.

Какое решение вынесет, если он, конечно, состоится, суд Первомайского района в отношении граждан Осиповых пока неизвестно. Но с огнем шутки плохи как, впрочем, с водой и алкогольными напитками. Соседи настроены решительно и в суде будут давать яростные показания против дебоширов.

Соколов Игорь:

Как сделать, чтобы их выселили, чтобы дали просто жить нормальным людям, люди все работают, хочется и отдохнуть, а с ними это невозможно.

Для тех, кто ходит по лезвию бритвы заметим, что в 2013 году в Беларуси было подано 34 судебных иска о выселении недобросовестных жильцов. Половина исков была удовлетворена. С новым Жилищным кодексом цифры должны вырасти на порядок, а то и два. Не можешь ужиться с соседями — отправляйся куда-нибудь в барак, на окраину, а еще лучше за пределы города.

И в завершение сюжета небольшая информация: жильцы дома номер 8 скинулись и подарили своей соседке бабушке Антонине Макаровне тур в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие проститутки и наркоманы.