В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру

Шесть новых извержений вулкана Семеру зафиксировали в Индонезии. Пепел достиг высоты 1 км над кратером вулкана. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии и самая высокая вершина на острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих – 130.