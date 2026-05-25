Прямой эфир

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру

25 мая 2026 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шесть новых извержений вулкана Семеру зафиксировали в Индонезии. Пепел достиг высоты 1 км над кратером вулкана. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру-2

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии и самая высокая вершина на острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих – 130.

# Новости Индонезии # Извержение вулкана

Другие новости рубрики

Все новости
Худшие показатели за 15 лет: какая ситуация сложилась на рынке труда Прибалтики?
24 мая 2026 19:51

Худшие показатели за 15 лет: какая ситуация сложилась на рынке труда Прибалтики?

Переговоры между США и Ираном могут состояться 5 июня
24 мая 2026 13:43

Переговоры между США и Ираном могут состояться 5 июня

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельск
24 мая 2026 13:40

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельск