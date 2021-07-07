Помогают строить магистраль – первую бетонную дорогу в Могилёве. Впечатления белорусов о работе в студотрядах

Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1,5 тысячи могилевских ребят трудятся на самых разных объектах: от сельскохозяйственных полей до Белорусской атомной электростанции. В эти жаркие месяцы молодые люди не только набьют руку в профессиональном смысле, но и заработают. С теми, кто с головой окунулся в трудовое лето, познакомилась Юлия Мычка.

Мы здесь работаем уже неделю, но загар у нас, как будто в прошлом месяце отдохнули в Египте или Турции. Бронзовый загар – это лишь бонус, а вот прикоснуться к самому современному и масштабному дорожному проекту будущие строители дорог считают большой удачей. Ребята участвуют в создании магистрали, которая очень нужна городу. Трасса-дублер позволит существенно разгрузить центральные улицы. Ее длина составит 7 километров, и это будет первая бетонная дорога в Могилеве. Не только посмотреть, но и прикоснуться к такой стройке – бесценный опыт.

Антон Скорба, студент Белорусско-Российского университета:

Да, интересно поработать, потому что мы в какой-то степени вносим свой вклад в весь процесс, во всю стройку. И здесь можно подзаработать на оставшийся месяц лета, август, чтобы отдохнуть. Не хватит, конечно, на Турцию или Египет, а для себя достаточно.

Иван Кравец, студент Белорусско-Российского университета:

Плюсы в том, что мы все здесь собрались одной большой компанией. Мы здесь все из одного универа. Все курсы друг друга знают. Весело, прикольно. Когда мы хоть раз еще так соберемся?

Сейчас ребята работают над благоустройством уже готовой части дорожного полотна. Помогают устанавливать бордюры и тротуарную плитку. От инструментов на руках у многих уже наметились мозоли, но это не пугает, и больше половины из них планируют продолжить здесь работать и в августе.