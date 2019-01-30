Ученики столичной гимназии № 30 получат 25 пар современных беговых лыж

Новости Беларуси. Новые старты в лыжный сезон! 30 января столичная гимназия № 30 ждет щедрых гостей с подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская федерация лыжных гонок планирует передать ученикам 25 пар современных беговых лыж, укомплектованных ботинками.

Этот проект уже стал традиционным. Сотни школьников уже могут заниматься любимым видом спорта, не задумываясь об инвентаре.