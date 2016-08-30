Ученики нескольких школ Витебска придут 1 сентября без цветов: деньги направлены на лечение 4-летнего ребенка

Новости Беларуси. В Витебске ученики нескольких школ 1 сентября придут на линейку без традиционных букетов. Деньги, которые родители предполагали потратить на цветы для учителей, ребята соберут на лечение четырехлетней витебчанки Жени Батуревич. Она страдает онкологическим заболеванием.

Счастье в этой семье – здоровая Женечка. До нынешнего лета девочка была активным, подвижным и жизнерадостным ребенком. Пока весной ей не поставили страшный диагноз – саркома Юинга. Это рак кости. Опухоль развивается быстро, и чтобы спасти малышку, необходимо дорогостоящее лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Батуревич, мама Жени:

Правая лонная кость находится в таком месте, что нельзя никакую произвести операцию по восстановлению кости. Поэтому мы все свои возможности, все бумаги отправили в Германию в клиники.

На лечение ребенка нужна огромная сумма – почти 300 тысяч евро. Конечно, собрать такие деньги семье не под силу. Помощь пришла с неожиданной стороны. Школьники и учителя Витебска решили отказаться от букетов на 1 сентября, а деньги, которые они планировали потратить на цветы, отдать Жене.

Николай Наумов, ученик 3 «В» класса гимназии № 4 Витебска:

Все дети должны быть здоровыми. Они должны учиться в школе, заниматься спортом, танцами. Я желаю, чтобы Женечка поскорее выздоровела и приходила к нам учиться.

Людмила Шилова, классный руководитель 3 «В» класса гимназии № 4 Витебска:

Многие родители знают эту семью, если не лично, то через знакомых, через соседей.

Витебчане таким образом еще раз доказывают: в этом городе много неравнодушных людей. И неважно, сколько тебе лет, 6 или 60, главное всегда оставаться благородным человеком.

Татьяна Романовская, мама ученика 3 «В» класса гимназии № 4 Витебска:

Мы помогаем больной малышке обрести надежду в нашем мире. И также воспитываем своих детей: воспитываем сострадание, отзывчивость, чтобы они понимали, что поддержка должна быть не только на словах, но и в реальной жизни. Вместе мы сила.

Сила, от которой у мамы на глазах появляются слезы.

Виктория Батуревич, мама Жени:

Дети такие молодцы. Это, конечно, не без участия учителей, что учителя сделали такую акцию. Очень благодарна всем.