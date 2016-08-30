Абитуриенты с 2017 года смогут использовать сертификаты по ЦТ в течение 2 лет

Новости Беларуси. Сертификат по централизованному тестированию в нашей стране будет действителен 2 года. Новые правила для сдачи ЦТ разработают к следующему лету. Предусматривается, что поступающие в ВУЗы, вместо 3 предметов смогут сдавать 4. Это поможет абитуриенту расширить выбор специальностей. Изменится и структура самого теста: в нем может появиться третий блок заданий – часть С. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Наталья Кочанова.

Подводя итоги минувшей вступительной кампании, она отметила, что сложность заданий тестов полностью соответствовала школьной программе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы запросили информацию у Министерства образования, и я лично рассматривала, мне принесли большой пакет, задания в тесте и в школьном учебнике. Параграф, статься, какой учебник. Для того, чтобы сверить, так или нет, соответствуют ли тесты школьной программе. Всё, что я увидела – действительно соответствуют школьной программе.