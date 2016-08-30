Лилия Ананич: региональные СМИ могут стать точками роста в медиасфере Беларуси

Новости Беларуси. Региональные СМИ могут стать точками роста в медиасфере Беларуси. Именно они ближе к зрителю и читателю, а поэтому могут оперативнее, а порой и острее отреагировать на жизненную ситуацию на местах. О роли средств массовой информации говорили сегодня в Лиде. Поводом стал выход в эфир местной радиостанции и техническое решение, которое делает более доступным для зрителей городской телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

У регионального телевидения, конечно же, своя ниша. Буквально то, что, как пирожок с пылу с жару. На экран телевизора все-таки быстрее всего могут донести о своих проблемах, актуальных праздниках, событиях телеканалы региональные.

В Лиде говорили и о роли СМИ, политических партий и общественных объединений в проведении избирательных кампаний. Их право помогать кандидату в агитации должно носить созидательный характер. Ведь парламент нацелен генерировать инициативы и законопроекты, направленные на строительство экономики знаний.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Умение профессионально выстроить разговор в том числе с кандидатами, потому что приходят люди самые разные. Приходят люди очень сложные, и по характеру, а может быть они и должны такими быть, которые задают неудобные вопросы, которые сегодня вступают в дискуссию. Может быть, даже не конструктивно, но в то же время в работе совместно с профессионалами от телевидения, работая совместно с профессионалами от средств массовой информации, позволяет продемонстрировать, кто это сегодня, что за человек, что за кандидат. Для того, чтобы люди сделали правильный выбор.