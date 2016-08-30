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Лилия Ананич: региональные СМИ могут стать точками роста в медиасфере Беларуси

30 августа 2016 14:14
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Новости Беларуси. Региональные СМИ могут стать точками роста в медиасфере Беларуси. Именно они ближе к зрителю и читателю, а поэтому могут оперативнее, а порой и острее отреагировать на жизненную ситуацию на местах. О роли средств массовой информации говорили сегодня в Лиде. Поводом стал выход в эфир местной радиостанции и техническое решение, которое делает более доступным для зрителей городской телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
У регионального телевидения, конечно же, своя ниша. Буквально то, что, как пирожок с пылу с жару. На экран телевизора все-таки быстрее всего могут донести о своих проблемах, актуальных праздниках, событиях телеканалы региональные.

В Лиде говорили и о роли СМИ, политических партий и общественных объединений в проведении избирательных кампаний. Их право помогать кандидату в агитации должно носить созидательный характер. Ведь парламент нацелен генерировать инициативы и законопроекты, направленные на строительство экономики знаний. 

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Умение профессионально выстроить разговор в том числе с кандидатами, потому что приходят люди самые разные. Приходят люди очень сложные, и по характеру, а может быть они и должны такими быть, которые задают неудобные вопросы, которые сегодня вступают в дискуссию. Может быть, даже не конструктивно, но в то же время в работе совместно с профессионалами от телевидения, работая совместно с профессионалами от средств массовой информации, позволяет продемонстрировать, кто это сегодня, что за человек, что за кандидат. Для того, чтобы люди сделали правильный выбор.

# общество # Игорь Бузовский # СМИ Беларуси # Лилия Ананич

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