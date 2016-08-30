Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен на 30 августа

Новости Беларуси. Непогода 30 августа придет на юго-восток страны. Здесь синоптики из-за гроз и порывистого ветра объявили оранжевый уровень опасности.

Атмосферный фронт с Западной Европы в этой части Беларуси будет оказывать свое негативное влияние вплоть до вечера. Ожидаются грозовые дожди, шквалистое усиление ветра и град.

А вот со среды и до воскресенья власть над погодой в стране возьмет очередной антициклон. Он принесет сухую и теплую погоду. С ней мы встретим и День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.