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Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен на 30 августа

30 августа 2016 10:20
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Новости Беларуси. Непогода 30 августа придет на юго-восток страны. Здесь синоптики из-за гроз и порывистого ветра объявили оранжевый уровень опасности.

Атмосферный фронт с Западной Европы в этой части Беларуси будет оказывать свое негативное влияние вплоть до вечера. Ожидаются грозовые дожди, шквалистое усиление ветра и град.

А вот со среды и до воскресенья власть над погодой в стране возьмет очередной антициклон. Он принесет сухую и теплую погоду. С ней мы встретим и День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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