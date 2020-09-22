Учение «Славянское братство»: почему нужно усиливать оборону и уметь защищаться? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость его проведения очевидна. Западные соседи Беларуси усиливают активность, проводят маневры. Туда заходят военные и техника стран НАТО. Почему мы вынуждены усиливать оборону и учиться защищаться – репортаж Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

По поводу совместных белорусско-российских учений «Славянское братство» у некоторых западных политиков периодически случается истерика. А наша пятая колонна и вовсе сходит с ума. А это верный признак того, что мы все делаем правильно. Почему? Покажем наглядно. В одном из интервью министр обороны Литвы Кароблис сказал следующее.





Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы:

Само нахождение батальона ВДВ Вооруженных Сил России вызывает у меня страшную диарею.

Григорий Азаренок:

В рамках гуманитарной помощи, думаю, мы можем оказать содействие с туалетной бумагой, так как своя ушла на нелепые резолюции Сейма. А если без шуток – 22 сентября стало известно, что новый батальон военных из США прибывает в ноябре в Литву и останется в балтийской стране до середины июня. Александр Ивановский: «По ту сторону кордона совершенно не вышивают крестиком, ведется усиленная боевая подготовка»

Григорий Азаренок:

Зачем мы проводим учения? Во-первых, они были запланированы давно. А мы своих планов всегда придерживаемся.

В отличие от западных партнеров. Они же миролюбие из себя не излучают. Учения НАТО прошли в Украине: 4 тысячи иностранных военных, 10 тысяч украинских, 700 единиц техники. Это на юге. А что же Польша? Она демократично и суверенно принимает у себя американскую армию. После дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси прозвучало такое заявление.

Мариуш Блащак, глава Министерства национальной обороны Польши:

Вчера, в этот символический день, Сейм Польши ратифицировал соглашение с США. На основании этого соглашения присутствие американских военных в Польше будет постоянным, будет увеличиваться и укрепляться. Это чрезвычайно важно.

Григорий Азаренок:

То есть Польша воспринимает отсутствие Гродненской и Брестской областей как свою трагедию, исправить которую помогут военные США. А зачем Тихановская признается на Западе чуть ли не президентом? Что после этого мешает ей обратиться в НАТО с просьбой привезти ее сюда на штыках?

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси:

Стоит только где-то создаться ситуации, когда это выгодно, с высокой вероятностью достижения победы. Конечно, это будет применено. Когда оценивали в 2016 году вероятность победы в Беларуси по расшатыванию России, всего нашего региона, то она была расценена как очень дорогая, маловероятная, но очень эффективная в случае ее проведения. В связи с этим, конечно, принимаются такие меры, и я, честно говоря, горд за свою страну, что мы выстояли в этом ударе.





Григорий Азаренок:

Самое страшное в политике – это наивность. Некоторые наши граждане наивно полагают, что после Второй мировой войны все стараются решать проблемы исключительно дипломатическим путем. А польские Telegram-каналы вам никогда не расскажут, что на планете сейчас идет больше 40 войн. И это не только, например, Сирия или Афганистан. Кажется, что далеко. Европа после распада СССР не перестает полыхать. Сначала кровавая Югославия, затем – Чечня, Нагорный Карабах, Грузия, Украина. И всегда все начиналось с цветных революций. Если бы не ядерный щит Союзного государства, вместо эмиссаров и женщин в белом к нам бы давно приехали «абрамсы». Всегда надо держать в уме слова Слободана Милошевича.

Слободан Милошевич:

Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака – вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же.