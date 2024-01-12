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Единый урок, посвящённый 80-летию трагедии в Оле, проведут в школах Беларуси 12 января

12 января 2024 06:53
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«Ола – сестра Хатыни» – единый урок проведут 12 января в учреждениях образования Беларуси. Он посвящен 80-летию трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый урок, посвящённый 80-летию трагедии в Оле, проведут в школах Беларуси 12 января-1

Историю, схожую с Хатынью, имеют многие наши деревни. Так, в Оле погибли 1 758 человек, среди которых 950 детей и 200 стариков. Со школьниками от 1-го до 11-го класса будут говорить о геноциде белорусского народа, расскажут об уничтоженных населенных пунктах. Война оставила глубочайший след в памяти нашего народа. Но она научила белорусов главному – ценить и беречь мир и независимость, без которых нет будущего.

# Великая Отечественная война # общество

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