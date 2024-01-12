Единый урок, посвящённый 80-летию трагедии в Оле, проведут в школах Беларуси 12 января

Историю, схожую с Хатынью, имеют многие наши деревни. Так, в Оле погибли 1 758 человек, среди которых 950 детей и 200 стариков. Со школьниками от 1-го до 11-го класса будут говорить о геноциде белорусского народа, расскажут об уничтоженных населенных пунктах. Война оставила глубочайший след в памяти нашего народа. Но она научила белорусов главному – ценить и беречь мир и независимость, без которых нет будущего.