Мужчина расслабляется – насколько белорусам свойственен матриархат?

Любовь Сивурова, певица, поэтесса, этнокультуролог:

Конечно, это баланс. В семье – это целостная система энергетическая, две точки силы быть не может. Если женщина более сильная и проявляет себя, мужчина автоматически расслабляется. Если он не хочет этого допустить, тогда будет проявлять свои сильные качества. Хочу напомнить, что белорусам даже свойственны традиции матриархата, когда женщина управляла большой семьей. В связи с общественно-политическими событиями, когда много войн было, насилия благодаря женщинам наша популяция выживала. Поэтому больше мудрости накопилось, умения управлять семьей. Все, что касается семьи, – это вообще наша прерогатива. Мы рожаем мужчин, знаем, что им лучше, можем посоветовать.

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