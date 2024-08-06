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Мужчина расслабляется – насколько белорусам свойственен матриархат?

06 августа 2024 20:29
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Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Чем отличается подкаблучник от любящего мужчины?

Мужчина расслабляется – насколько белорусам свойственен матриархат?-1

Любовь Сивурова, певица, поэтесса, этнокультуролог:
Конечно, это баланс. В семье – это целостная система энергетическая, две точки силы быть не может. Если женщина более сильная и проявляет себя, мужчина автоматически расслабляется. Если он не хочет этого допустить, тогда будет проявлять свои сильные качества. Хочу напомнить, что белорусам даже свойственны традиции матриархата, когда женщина управляла большой семьей. В связи с общественно-политическими событиями, когда много войн было, насилия благодаря женщинам наша популяция выживала. Поэтому больше мудрости накопилось, умения управлять семьей. Все, что касается семьи, – это вообще наша прерогатива. Мы рожаем мужчин, знаем, что им лучше, можем посоветовать.

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# Психология # общество # Любовь Сивурова

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