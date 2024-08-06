Мужчина должен быть лидером – сколько может зарабатывать подкаблучник?

Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы придерживаетесь той позиции, что мужчина должен быть лидером в семье. Как же любовь? Он лидер, влюбляется в свою женщину, будущую жену. Мне кажется, любовь расставляет все по своим местам. Влюбленный мужчина порой автоматически становится подкаблучником. Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

На какое-то время хотя бы.

Татьяна Ладутько, не любит мужчин-подкаблучников:

Он просто ухаживает за женщиной, не более того. Он берет на себя ответственность, допустим, может обеспечивать будущую семью. Допустим, женщина может родить ребенка, может быть уязвима какое-то время. Ей нужен мужчина, который будет ей помогать, защищать ее. Наталья Надольская:

Вы, кстати, подняли интересную тему: обеспечивать свою семью. Всегда ли подкаблучник зарабатывает меньше женщины или своей жены? Татьяна Ладутько:

Я думаю, не всегда. Вероятно, что такое все-таки может быть чаще. Лидер зарабатывает больше, чем женщина. Юрий Святокум:

Татьяна, неужели вам в семейных, партнерских отношениях не хочется, чтобы ваше слово было если не последним, то авторитетным? Татьяна Ладутько:

Обязательно, чтобы учитывалось мнение.