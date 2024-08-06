Мужчина должен быть лидером – сколько может зарабатывать подкаблучник?
Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы придерживаетесь той позиции, что мужчина должен быть лидером в семье. Как же любовь? Он лидер, влюбляется в свою женщину, будущую жену. Мне кажется, любовь расставляет все по своим местам. Влюбленный мужчина порой автоматически становится подкаблучником.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
На какое-то время хотя бы.
Татьяна Ладутько, не любит мужчин-подкаблучников:
Он просто ухаживает за женщиной, не более того. Он берет на себя ответственность, допустим, может обеспечивать будущую семью. Допустим, женщина может родить ребенка, может быть уязвима какое-то время. Ей нужен мужчина, который будет ей помогать, защищать ее.
Наталья Надольская:
Вы, кстати, подняли интересную тему: обеспечивать свою семью. Всегда ли подкаблучник зарабатывает меньше женщины или своей жены?
Татьяна Ладутько:
Я думаю, не всегда. Вероятно, что такое все-таки может быть чаще. Лидер зарабатывает больше, чем женщина.
Юрий Святокум:
Татьяна, неужели вам в семейных, партнерских отношениях не хочется, чтобы ваше слово было если не последним, то авторитетным?
Татьяна Ладутько:
Обязательно, чтобы учитывалось мнение.
Наталья Надольская:
Я поняла, Татьяна хочет альфа-самца, но со вторичными признаками подкаблучника.
Татьяна Ладутько:
Возможно.
Наталья Надольская:
Чтобы, когда ей удобно, он был подкаблучником, но вообще-то лидерство должен сохранять за собой.
Юрий Святокум:
Этого хотят все женщины, наверное, по большому счету.
Татьяна Ладутько:
Альфа-самец – это не значит, что он будет подавлять свою женщину. Если он ее любит, будет уважать, заботиться о ней. Прислуживаться к ее мнению, но последнее все-таки слово за ним.
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