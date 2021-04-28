Прямой эфир

Участвуют представители 173 стран. Какие вопросы обсудили на конференции молодых парламентариев?

28 апреля 2021 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Презентации экспертов, дебаты, моделирование и интерактивные обсуждения. Беларусь подключилась к VII Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза. Среди ее участников представители 173 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют представители 173 стран. Какие вопросы обсудили на конференции молодых парламентариев?-1

На этот раз международный диалог проходит в онлайн-формате. 28 апреля не только начинающие, но и уже опытные парламентарии обсуждают подходы в восстановлении после COVID-19. Обмениваются опытом не только в вопросах, касающихся здоровья, но и насилия в семье, а также потери места работы. Словом, акцент на том, что повлекла за собой пандемия.

Участвуют представители 173 стран. Какие вопросы обсудили на конференции молодых парламентариев?-4

Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молодежь, которая участвует именно непосредственно в оказании медицинской помощи, получает, как и все, дополнительные доплаты. Очень большие средства тратятся из бюджета для этого. И конечно же, хотелось бы, чтобы наша молодежь также и не злоупотребляла той своей смелостью, когда они не использует дополнительные средства индивидуальной защиты. Это очень важно, потому что, когда ты молодой, кажется, что ты смелый и у тебя хороший иммунитет. Но, к сожалению, бывают различные случаи, и здесь молодежь тоже должна чувствовать защиту и поддержку со стороны нашего общества.

29 апреля в рамках Глобальной конференции будут говорить о расширении экономических ресурсов и превращении проблем в новые перспективные возможности. Итоговым документом форума станет вклад молодых парламентариев в виртуальную сессию 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она состоится в мае.

# Права человека # общество # Александр Шипуло # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Василевич: «Пандемия обнажила многие проблемы современного общества»
28 апреля 2021 15:59

Мария Василевич: «Пандемия обнажила многие проблемы современного общества»

«Эти проблемы растягиваются не на один год». Александр Турчин провёл личный приём в Солигорске
28 апреля 2021 15:58

«Эти проблемы растягиваются не на один год». Александр Турчин провёл личный приём в Солигорске

Директор НЦЭУ: у нас гражданин часто получает справку ради справки, чтобы с ней идти ещё куда-то, эти лишние связи надо убирать
28 апреля 2021 15:54

Директор НЦЭУ: у нас гражданин часто получает справку ради справки, чтобы с ней идти ещё куда-то, эти лишние связи надо убирать