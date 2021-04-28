Участвуют представители 173 стран. Какие вопросы обсудили на конференции молодых парламентариев?

На этот раз международный диалог проходит в онлайн-формате. 28 апреля не только начинающие, но и уже опытные парламентарии обсуждают подходы в восстановлении после COVID-19. Обмениваются опытом не только в вопросах, касающихся здоровья, но и насилия в семье, а также потери места работы. Словом, акцент на том, что повлекла за собой пандемия.

Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодежь, которая участвует именно непосредственно в оказании медицинской помощи, получает, как и все, дополнительные доплаты. Очень большие средства тратятся из бюджета для этого. И конечно же, хотелось бы, чтобы наша молодежь также и не злоупотребляла той своей смелостью, когда они не использует дополнительные средства индивидуальной защиты. Это очень важно, потому что, когда ты молодой, кажется, что ты смелый и у тебя хороший иммунитет. Но, к сожалению, бывают различные случаи, и здесь молодежь тоже должна чувствовать защиту и поддержку со стороны нашего общества.

29 апреля в рамках Глобальной конференции будут говорить о расширении экономических ресурсов и превращении проблем в новые перспективные возможности. Итоговым документом форума станет вклад молодых парламентариев в виртуальную сессию 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она состоится в мае.