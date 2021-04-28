Директор НЦЭУ: у нас гражданин часто получает справку ради справки, чтобы с ней идти ещё куда-то, эти лишние связи надо убирать

Сегодня наша страна уверенно движется вперед в этом направлении. Свидетельство тому – внедрение информационных систем управления, электронного здравоохранения, образования и проектирования. Например, госэкспертиза уже работает через электронную систему. И если ранее ее подготовка на бумажных носителях занимала 65 дней, то уже сегодня не более 25. На форуме прозвучали вопросы, касающиеся также информационной безопасности, электронного правительства и развития инициативы «Умный город».

Во главе диалога – выполнение госпрограммы в цифровом векторе, рассчитанной до 2025 года. Сегодня в ее основе лежит более 80 проектов. Например, в будущем перед запуском того или иного предприятия можно будет создавать их электронные прототипы, чтобы заблаговременно взвесить все плюсы и минусы. А с помощью цифровых двойников городов будет детально решаться вопрос развития инфраструктуры. Большим шагом на пути к цифровизации станет внедрение ID-карт. Уже осенью с их помощью белорусам откроется широкий спектр государственных услуг, которые можно будет получить не выходя из дома.

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:

Должны быть не просто переработаны те административные процедуры, которые в настоящее время есть. Основной упор делается именно на их реинжиниринг. То есть надо убрать лишние взаимосвязи, чтобы не получилось, что у нас гражданин зачастую получает справку ради справки, чтобы потом с этой справкой идти еще куда-то. То есть вот эти лишние связи надо убирать. Плюс упор делается на проактивные услуги, когда гражданину государство само будет напоминать, что ему необходимо сделать.

Международный форум – уникальное событие в сфере телекоммуникаций. В Беларуси он проходит впервые. Программа рассчитана на два дня. Завтра, 29 апреля, представители госорганов, бизнесмены, IT-специалисты и разработчики обсудят такие темы, как «Оказание медпомощи на основе инновационных технологий», а также «Цифровые сервисы государства для бизнеса в торговле и таможне».