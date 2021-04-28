«Эти проблемы растягиваются не на один год». Александр Турчин провёл личный приём в Солигорске

Новости Беларуси. Проблемные вопросы жителей Солигорска были в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием в городе шахтеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Часть вопросов касалась системы здравоохранения. В частности, прием пациентов узкими специалистами (например, ревматологами). Попасть к ним на прием иногда бывает сложно. Чтобы минимизировать подобные обращения местных жителей, губернатор поручил главврачу центральной районной больницы максимально усилить штат узких специалистов. Свою проблему озвучили и жители микрорайона Чижи. Там проживает около 1,5 тысячи человек. Рядом нет детской площадки, магазина, а главное – асфальтированной дороги. Александр Турчин, с учетом застройки новых районов Солигорска, поручил найти способ проложить безопасную асфальтированную дорогу.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

К сожалению, это проблема не только Солигорского района. Когда мы выделяли участки, массово причем выделяли участки для нуждающихся, люди строились, а потом возникают вот эти проблемы. Проблемы электрификации, проблемы газификации, проблемы строительства транспортной инфраструктуры. К сожалению, эти проблемы растягиваются не на один год. На мой взгляд, мы такие решения принимаем, что надо менять этот подход. В 2023 году будем праздновать 65-летие Солигорска, и есть планы и наши, и с руководством Белкалия, сделать еще один шаг в благоустройстве Солигорска и прилегающих регионов.

Роман Дусмагамбетов, житель Солигорска:

Сегодня у нас единственная асфальтированная дорога, которую используем как транспортное сообщение. Это дорога Солигорск – 2-е рудоуправление – Минск. Она перегружена. Учитывая то, что у нас ежедневно дети вынуждены ездить в школу в город и обратно возвращаться, соответственно, есть вопрос безопасности передвижения. Поэтому в первую очередь мы обращаем на это внимание. Надеемся, что нас услышали, что все-таки эти решения будут приняты и вопрос будет решаться не в долгой перспективе, а в самое ближайшее время.