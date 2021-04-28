Мария Василевич: «Пандемия обнажила многие проблемы современного общества»

Новости Беларуси. Презентации экспертов, дебаты, моделирование и интерактивные обсуждения. Беларусь подключилась к VII Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза. Среди ее участников представители 173 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз международный диалог проходит в онлайн-формате. 28 апреля не только начинающие, но и уже опытные парламентарии обсуждают подходы в восстановлении после COVID-19. Обмениваются опытом не только в вопросах, касающихся здоровья, но и насилия в семье, а также потери места работы. Словом, акцент на том, что повлекла за собой пандемия.