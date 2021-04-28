Мария Василевич: «Пандемия обнажила многие проблемы современного общества»
Новости Беларуси. Презентации экспертов, дебаты, моделирование и интерактивные обсуждения. Беларусь подключилась к VII Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза. Среди ее участников представители 173 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз международный диалог проходит в онлайн-формате. 28 апреля не только начинающие, но и уже опытные парламентарии обсуждают подходы в восстановлении после COVID-19. Обмениваются опытом не только в вопросах, касающихся здоровья, но и насилия в семье, а также потери места работы. Словом, акцент на том, что повлекла за собой пандемия.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Необходимо поддерживать те уязвимые слои населения, которые оказались в сложной ситуации в период пандемии. И, безусловно, пандемия обнажила многие проблемы современного общества. Это и домашнее насилие, и распространение запрещенной информации в интернете, в том числе потребляемой детьми. Это как раз таки является основной темой сегодняшнего заседания. И в ходе него планируется мало того, что обсудить, но и применять какое-то рамочное законодательство по борьбе с распространением незаконной, недопустимой информации среди детей в интернете, защиты их от буллинга и других неприятных ситуаций.