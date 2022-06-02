«Отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом». В Беларуси продолжается проверка сил реагирования

Новости Беларуси. Проверка сил реагирования продолжается в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит третий этап.

Подразделения сил немедленного реагирования завершили выполнять задачи на операционных направлениях. Сейчас отрабатывается вопрос по переброске на большие расстояния и созданию группировки на одном из тактических направлений. Таким образом проверяются и возможности транспортной инфраструктуры.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В рамках этого этапа военнослужащие подразделений отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом, перевозку на железнодорожном транспорте, размещение в новых районах, взятие под охрану объектов, выполнение задач контрдиверсионных действий.