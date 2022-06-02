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«Отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом». В Беларуси продолжается проверка сил реагирования

02 июня 2022 07:04
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Новости Беларуси. Проверка сил реагирования продолжается в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит третий этап.  

«Отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом». В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-1

Подразделения сил немедленного реагирования завершили выполнять задачи на операционных направлениях. Сейчас отрабатывается вопрос по переброске на большие расстояния и созданию группировки на одном из тактических направлений. Таким образом проверяются и возможности транспортной инфраструктуры.  

«Отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом». В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
В рамках этого этапа военнослужащие подразделений отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом, перевозку на железнодорожном транспорте, размещение в новых районах, взятие под охрану объектов, выполнение задач контрдиверсионных действий.  

«Отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом». В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-7

Такого рода учения позволяют повысить уровень подготовки командиров и личного состава подразделений к выполнению задач на незнакомой местности, навыки управления подчиненными подразделениями, а также способствуют повышению военной безопасности страны.  

# Военные учения # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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