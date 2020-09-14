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Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!»

14 сентября 2020 14:02
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Новости Беларуси. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно. Участниками стали команды со всех районов Минской области, а также из Жодино. Возраст – от 23 до 49 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -1

Первенство определялось в многоборье, а также по каждому виду программы и в каждой возрастной группе. Участники спорили в беге, прыжках, наклонах и подтягивании.

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -4

Почетными грамотами были награждены десятки спортсменов, которые заняли призовые места.

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -7

Ирина Зябко, представитель команды Березинского района:
Пропаганда здорового образа жизни в первую очередь проводится для людей, которые не профессионалы. То есть, естественно, мы не можем соревноваться наравне со спортсменами.

Здоровым образом жизни должны заниматься все люди.

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -10

Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Мероприятия прошли на высоком организационном уровне. Несмотря на то что они проходили в воскресенье, мы видим интерес у любителей. Довольно-таки высокий уровень подготовки. У нас разные возрастные категории были. И приятно смотреть, что действительно люди занимаются здоровым образом жизни.

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -13

Спорт в Минской области активно развивается. Только в 2020 году открыт бассейн в Марьиной Горке, ведется строительство подобного объекта в Михановичах, на очереди – Старые Дороги, Дзержинск, Узда.

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!» -16

Во всех районах строятся спортивные и мини-футбольные площадки.

# Спортивные соревнования # общество # Ирина Зябко # Евгений Булойчик # Фотофакт

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