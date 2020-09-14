Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!»

Новости Беларуси. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно. Участниками стали команды со всех районов Минской области, а также из Жодино. Возраст – от 23 до 49 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первенство определялось в многоборье, а также по каждому виду программы и в каждой возрастной группе. Участники спорили в беге, прыжках, наклонах и подтягивании.

Почетными грамотами были награждены десятки спортсменов, которые заняли призовые места.

Ирина Зябко, представитель команды Березинского района:

Пропаганда здорового образа жизни в первую очередь проводится для людей, которые не профессионалы. То есть, естественно, мы не можем соревноваться наравне со спортсменами. Здоровым образом жизни должны заниматься все люди.

Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Мероприятия прошли на высоком организационном уровне. Несмотря на то что они проходили в воскресенье, мы видим интерес у любителей. Довольно-таки высокий уровень подготовки. У нас разные возрастные категории были. И приятно смотреть, что действительно люди занимаются здоровым образом жизни. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

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