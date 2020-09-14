Бывший пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему не удалась масштабная забастовка на предприятии
Новости Беларуси. Призывы сорвать производственный процесс на белорусских предприятиях не нашли широкого отклика среди рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Гродно Азот», «Нафтан», Мозырский НПЗ – ставка зарубежными инструкторами была сделана на ключевые для экономики страны объекты. Однако идея провалилась.
Почему забастовки не удались, рассказал бывший пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия», бежавший в Литву.
– Глеб, почему, по вашим оценкам, по вашему мнению, не вышло масштабной акции, масштабной забастовки, когда все предприятия бы в стране остановились?
– Все-таки «Беларуськалий» – это одно из трех предприятий, наряду с Мозырским НПЗ и «Нафтаном», которые дают львиную долю денег в бюджет. И люди все-таки повязаны по рукам и ногам вот этими относительно хорошими зарплатами, наверное, наилучшим соцпакетом и коллективным договором, который у нас есть на предприятиях. Ну, кредиты, семьи, машины, квартиры, дома.
– Стандартный набор. А как сейчас будет происходить вот эта объявленная стачка по политическим мотивам? Или это просто декларирование?
– Ну, это декларирование. То есть та часть людей, которая сейчас, по-моему, в количестве 24 человек, которые поддерживают стачку, активно не ходят на работу. Я так понимаю, что будем стремиться к тому, чтобы люди еще примыкали. Конечно, их совсем немного, но они объявили о готовности. И будем работать, наверное, над тем, чтобы хоть каким-то образом проводить формат итальянки для тех людей, которые все-таки опасаются не выходить на работу.
– Вы говорите: «Будем работать». То есть вы еще как-то причастны к этому стачкому?
– Безусловно. Как я не ходил на работу, так и не хожу. То есть у меня было 8 прогулов до 31-го числа. Потом у меня начался официальный трудовой отпуск. И дальше я не намерен выходить на работу, потому что я сразу заявил, что я не хочу возвращаться туда, зарабатывать деньги и платить налоги.