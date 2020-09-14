Бывший пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему не удалась масштабная забастовка на предприятии

«Гродно Азот», «Нафтан», Мозырский НПЗ – ставка зарубежными инструкторами была сделана на ключевые для экономики страны объекты. Однако идея провалилась.

Новости Беларуси. Призывы сорвать производственный процесс на белорусских предприятиях не нашли широкого отклика среди рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Глеб, почему, по вашим оценкам, по вашему мнению, не вышло масштабной акции, масштабной забастовки, когда все предприятия бы в стране остановились?

– Все-таки «Беларуськалий» – это одно из трех предприятий, наряду с Мозырским НПЗ и «Нафтаном», которые дают львиную долю денег в бюджет. И люди все-таки повязаны по рукам и ногам вот этими относительно хорошими зарплатами, наверное, наилучшим соцпакетом и коллективным договором, который у нас есть на предприятиях. Ну, кредиты, семьи, машины, квартиры, дома.

– Стандартный набор. А как сейчас будет происходить вот эта объявленная стачка по политическим мотивам? Или это просто декларирование?