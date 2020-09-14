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Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»

14 сентября 2020 12:43
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Новости Украины. История одного украинского предприятия. «Львовсельмаш» – некогда востребованное производство аграрной техники в Украине – сегодня в списке банкротов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»-1

Раньше предприятие сельскохозяйственного машиностроения имело стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»-3

Роман Болнюк, работал в фирме, которая сотрудничала с «Львовсельмашем»:
«Львовсельмаш» был стратегическим предприятием для нашего государства, потому что единственный на Украине выпускал продукцию для химической защиты растений и внесения уникальных химических удобрений в почву. На пике его производственных мощностей на заводе работали почти 3 000 человек.  

Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»-5

Проблемы у завода начались еще в 2000-х годах. Государственный переворот 2014 года усугубил положение.

Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»-7

Роман Болнюк:
На 2014 год на предприятии осталось порядка 40 сотрудников, и очередной иск в суд обязывал предприятие признать банкротом. Госполитика в этой сфере не обеспечила необходимой поддержки. К сожалению, мы это предприятие потеряли. Мы обязаны теперь работать с зарубежными предприятиями и закупать продукцию других стран. Это очень печально, что мы не смогли сохранить это предприятие.

Как стратегическое для Украины предприятие стало банкротом? История «Львовсельмаша»-9

Вскоре после майдана завод был признан банкротом. Часть его территории и зданий находится в запустении, часть – сдается в аренду.

# Сельское хозяйство

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