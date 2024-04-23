Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет

Войны не хотим, но дать отпор готовы. Военно-патриотическое воспитание в 1930-1940-х годах рассматривалась в СССР как действенная любовь к социалистической родине. Советская педагогика воспитывала политически стойких и смелых граждан. У ребят и девчат формировалась готовность встать на защиту Родины. Комсомольцы и пионеры помогали на военных предприятиях, в колхозах и совхозах, а в годы схватки с фашизмом воспитание в школах делало упор на самоотверженный труд во имя Победы.
Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Начало войны нас, подростков, не особенно огорчило, потому что мы воспитывались на кинофильмах «Чапаев», «Броненосец «Потемкин». Если завтра война, мы были уверены в том, что мы победим, знали от родителей, которые заволновались, обеспокоились, потому что они понимали, что такое война.
Федор Сергеевич Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион» по освобождению Беларуси, дошел до Берлина. Когда началась война, ему было всего 14 лет.
Федор Фещенко:
Мой отец с мамой работали на танковом заводе, а когда я спустя уже несколько месяцев, в сентябре, пришел в свою школу в 9-й класс, к нам явилась делегация из администрации вагонзавода бывшего, теперь уже танкового завода, обратилась с предложением на работу на завод, не хватало рабочих рук.
В первые месяцы Великой Отечественной войны Федор учился в 9-м классе. В школу пришли представители администрации танкового завода, который находился в 9 километрах от города Нижний Тагил. На заводе давали двойной поек, и паренек, посоветовавшись с родителями, ушел туда. Там он работал полгода учеником токаря, за это время подрос и окреп. Как все молодые люди, патриоты своей страны, Федор стремился попасть на фронт, но так как он работал на заводе, у него была бронь. Выход из этой ситуации Федор нашел через год, поступив в горно-металлургический техникум на специальность «маркшейдер», он был свободен от брони на заводе.
Федор Фещенко:
Меня призвали, не только меня, но таких же подростков. Мы были призваны военкоматом нижетагильским в действующую армию. Я попал в январе 1943 года в возрасте 17 лет и 4 месяца. Не сразу на фронт, вначале в запасной полк, где и проходил первичную подготовку красноармейца.
В небольшом селе Кыласово Пермской области на Северном Урале 17-летний парень получил свое первое боевое крещение с сибирскими морозами. Промерзшие землянки закалили Федора и помогли научиться мужественно переносить нелегкие испытания военного времени. Первичная подготовка длилась полтора месяца, а потом молодых бойцов распределяли по действующим воинским частям. Походная солдатская жизнь, бессонные ночи, голод и холод научили приспосабливаться вчерашних мальчишек к самым сложным условиям и ситуациям. На больших маршах они могли спать даже на ходу.
Федор Фещенко:
Нашу подготовку осуществляли опытные командиры, которые прошли серьезное испытание в первые месяцы Великой Отечественной войны. Я запомнил особенно помкомвзвода, мы взахлеб его слушали, рассказы от человека, который пережил и остался жив. В действующей армии на фронте и боевых действиях я оказался, когда наша часть была в составе 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского. Участвовал в освобождении Минска и всей территории Беларуси. Операция «Багратион» началась 24 июня, полным освобождением Минска и Беларуси завершилась в августе. А затем уже моя часть дислоцировалась в городке на станции Колодищи.
В июне 1944 года полк был передислоцирован к белорусским фронтам, где в составе 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Даниловича Черняховского участвовал молодой связист Федор Фещенко в освободительной операции «Багратион».
Федор Фещенко:
Первый город был, конечно, Смолевичи, потом станция Колодищи. Немцы уже отступили, они оставили город. Минск подвергался обстрелам из дальнобойных орудий, это заставило их покинуть быстро.
Освобождение Беларуси стало апофеозом трехлетней героической борьбы белорусского народа против агрессора, где мужество и патриотизм выступали неприступным бастионом против вражеских сил. Оно открыло путь к окончательной победе над фашизмом в 1945 году.
Федор Фещенко:
Я прошел после окончания операции «Багратион» Польшу, Германию. А в Берлине мы уже победили. Состояние превосходства над фашистами. А немцы, я хорошо знаю, потом, когда я там служил, относились очень и очень трепетно-боязно. Сами выходили, коменданту говорили: «Вы победили, мы это признаем, говорите, что нам делать».