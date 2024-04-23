Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет

Войны не хотим, но дать отпор готовы. Военно-патриотическое воспитание в 1930-1940-х годах рассматривалась в СССР как действенная любовь к социалистической родине. Советская педагогика воспитывала политически стойких и смелых граждан. У ребят и девчат формировалась готовность встать на защиту Родины. Комсомольцы и пионеры помогали на военных предприятиях, в колхозах и совхозах, а в годы схватки с фашизмом воспитание в школах делало упор на самоотверженный труд во имя Победы.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Начало войны нас, подростков, не особенно огорчило, потому что мы воспитывались на кинофильмах «Чапаев», «Броненосец «Потемкин». Если завтра война, мы были уверены в том, что мы победим, знали от родителей, которые заволновались, обеспокоились, потому что они понимали, что такое война.

Федор Сергеевич Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион» по освобождению Беларуси, дошел до Берлина. Когда началась война, ему было всего 14 лет.

Федор Фещенко:

Мой отец с мамой работали на танковом заводе, а когда я спустя уже несколько месяцев, в сентябре, пришел в свою школу в 9-й класс, к нам явилась делегация из администрации вагонзавода бывшего, теперь уже танкового завода, обратилась с предложением на работу на завод, не хватало рабочих рук.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Федор учился в 9-м классе. В школу пришли представители администрации танкового завода, который находился в 9 километрах от города Нижний Тагил. На заводе давали двойной поек, и паренек, посоветовавшись с родителями, ушел туда. Там он работал полгода учеником токаря, за это время подрос и окреп. Как все молодые люди, патриоты своей страны, Федор стремился попасть на фронт, но так как он работал на заводе, у него была бронь. Выход из этой ситуации Федор нашел через год, поступив в горно-металлургический техникум на специальность «маркшейдер», он был свободен от брони на заводе.

Федор Фещенко:

Меня призвали, не только меня, но таких же подростков. Мы были призваны военкоматом нижетагильским в действующую армию. Я попал в январе 1943 года в возрасте 17 лет и 4 месяца. Не сразу на фронт, вначале в запасной полк, где и проходил первичную подготовку красноармейца.