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«Партнёр полностью вовлечён в жизнь другого человека». Почему возникают созависимые отношения?

23 апреля 2024 11:30
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Впервые понятие «созависимость» психологи стали изучать в семьях с алкогольным заболеванием и пришли к выводу, что один партер заинтересован в болезненном состоянии своего супруга. Принося себя в жертву, участник таких отношений может получить скрытую выгоду. За чувство вины и стыда можно заработать огромное количество бонусов. Позже понятие созависимости получило более широкое употребление.

«Партнёр полностью вовлечён в жизнь другого человека». Почему возникают созависимые отношения?-1

Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:
Любая невротическая зависимость основана на том, что человек утратил центр тяжести в самом себе и переместил его во внешний мир. Матери, которые полностью посвящают жизнь своим детям. Жены, которые аккуратно, регулярно следят за тем, как супруг питается вовремя или принимает лекарства. Авторитарный отец, который выбирает вуз для своих детей. Это все примеры того, что люди в зависимых отношениях занимаются чем угодно и кем угодно, только не собой.

Цикл абьюзивных отношений начинается с нарастания напряжения, затем переходит в ссору, а дальше идет примирение и медовый месяц. И так по бесконечному кругу.

Юлия Чернышенко:
В паре с созависимыми отношениями один партнер эмоционально полностью вовлечен в жизнь другого человека. При этом размыты границы, полностью перепутаны роли. Человек находит свою личностную целостность за счет другого человека. Они не могут существовать автономно друг без друга, а друг друга дополняют, даже питаются друг другом. Без другого патрнета человек не ощущает собственной ценности.

Говоря о созависимости, психологи часто упоминают «Треугольник Карпмана» – это такая модель взаимоотношений между людьми, играющими роли спасателя, жертвы и преследователя. Эти роли сменяются, и для того чтобы выйти из созависимых отношений, важно стать наблюдателем.

Юлия Чернышенко:
Человек полностью несет за себя ответственность, не перекладывая вину на другого. Только таким образом есть возможность выйти из знаменитого треугольника, не обвинять другого человека в своих неудачах, своих ощущениях, а есть возможность спокойно это обсуждать. Где же лежат корни созависимых отношений? Они лежат в детстве, формируются в детстве из-за токсичных, авторитарных родителей.

«Партнёр полностью вовлечён в жизнь другого человека». Почему возникают созависимые отношения?-4

Первым шагом к избавлению от созависимости считается осознание проблемы. Важно понимать, что в одиночку побороть созависимость крайне сложно. Помочь в такой ситуации может психолог.

Юлия Чернышенко:
Человек, который жалуется на другого партнера, совершенно не готов к самостоятельной работе с собой. А психолог всегда будет предлагать ему обратить внимание на себя. Поэтому, когда клиент приходит с запросом помощи, как справиться с партнером, который не хочет вести себя так, как желаю этого я, я всегда задаю вопрос: по каким причинам вы хотите находиться рядом с этим человеком? Почему вы не хотите на себя посмотреть, на те конструкции, на основания выбора данного партнера. Психолог будет предлагать работу с самим собой.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

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