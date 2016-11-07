Минский тракторный завод представил новинку мощностью 450 лошадиных сил

Новости Беларуси. В День Октябрьской революции новинку представил Минский тракторный завод. Под капотом у этой машины 450 лошадиных сил. На данный момент это самая мощная техника, которую выпускают на просторах стран СНГ. Новый «Белорус» на поле может заменить 15 обычных тракторов.

Презентация состоялась во время международного командного Кубка мира по силовому экстриму. Участникам с помощью новинки удалось установить мировой рекорд – 18-тонный трактор они тянули на себе 6 метров.

Также 7 ноября состоялась церемония открытия памятника Ленину. До этого монумент находился на внутренней территории завода и доступ к нему имели лишь сотрудники предприятия. Скульптуру отреставрировали и изготовили новый постамент. Теперь Владимир Ильич разместился в сквере в честь 70- летия МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.