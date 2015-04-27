Участники международного мотопробега возложили венок в Брестской крепости

Новости Беларуси. От Москвы и до Берлина. В Беларуси встретили участников международного мотопробега. Всего шесть тысяч километров планируют проехать байкеры, посвятив свой вояж Великой Победе.

Они, повторяя победный путь Красной армии, традиционно посещают мемориалы, памятные места и захоронения погибших солдат. Из Москвы приехало около двух десятков мотоциклистов, к ним присоединились и белорусские байкеры.

Все вместе отправились в город над Бугом. Именно в Брестской крепости был дан первый на территории Беларуси бой захватчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бобровский, участник мотопробега (Россия):

Брестская крепость имеет сакральное значение, я считаю. То есть это то место, с чего началась Великая Отечественная война, с чего началось нападение фашистской Германии на Советский Союз. Это место представляет огромную ценность для будущих поколений, так как подвиг людей, которые защищали Брестскую крепость, не должен быть забыт.

Впереди еще долгий путь.

День Победы байкеры планируют встретить в Берлине. Именно этот город станет конечной точкой мотопробега «Дороги Победы».

Павел Веткин, участник мотопробега (Россия):

Личный мотив один. Это величайшее горе было всего мира и также величайшая победа всего мира. Я с детства мечтал посетить памятники, которые установлены всем людям. Не советским солдатам, не польским, а просто всем людям.