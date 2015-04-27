Подведены итоги марафона-конкурса «Серебряная нить»

Новости Беларуси. «Серебряная нить». На Минщине подвели итоги областного марафона-конкурса, посвященного 70-летию Победы. Он стартовал в начале 2015 года и проходил в несколько этапов. В рамках проекта прошли акции, встречи, презентации, выставки, спортивные мероприятия. Молодежь, представители общественных организаций, работники предприятий посетили и поздравили ветеранов с праздником. Активно работали волонтерские отряды.

Все победители награждены дипломами и подарками. Победителей определили сразу в нескольких номинациях. В призерах — территориальные центры социального обслуживания населения, ветеранские организации, волонтерские отряды, авторы произведений декоративно-прикладного искусства, музыкальные коллективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.