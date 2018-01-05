Вытинанки, елочные игрушки, мультфильмы: в Минске прошел конкурс декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка»

Новости Беларуси. Более полутысячи детей со всей страны приняли участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшие получили дипломы в различных номинациях, а в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи развернулась большая экспозиция с вытинанками, елочными игрушками, новогодними костюмами, сувенирами и подарками. Новинкой 2018 года стали анимационные фильмы.



Елена Левина, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Оригинальные идеи и современные техники, технологии. В то же время мы видим традиционные белорусские ремесла, мы видим и керамику, и художественную роспись, и соломоплетение наряду с современными техниками.



Анастасия Даниленко:

Я привезла свою коллекцию закладок, которые выполнены мережкой, набором и другими видами рукоделия. Это исконно белорусское рукоделие.