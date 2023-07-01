С 1 июля в Налоговом кодексе вступили в силу изменения, касающиеся ремесленников и владельцев агроусадеб

Новости Беларуси. Июль принес новшества для ремесленников и владельцев агроусадеб. Сегодня, 1 июля, вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Июль принес новшества для ремесленников и владельцев агроусадеб. Сегодня, 1 июля, вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжить работу с уплатой сбора, который составляет 6 рублей в месяц, могут лишь те, кто действительно занимается ремесленничеством. Если статус подтвердить не удалось, нужно уплачивать налог на профессиональный доход. Это 10 % с выручки ежемесячно, при условии, что она составляет до 60 тысяч рублей в год, а если выше, то 20 %.
Аналогичный механизм и для тех, кто работает в сфере агроэкотуризма. Условия для них остаются прежними: раз в месяц взимается сбор в размере 37 рублей. Налогом на профессиональной доход будут облагаться лишь те, чьи агроусадбы являлись прикрытием для ведения гостиничного и ресторанного бизнеса.