С 1 июля в Налоговом кодексе вступили в силу изменения, касающиеся ремесленников и владельцев агроусадеб

Продолжить работу с уплатой сбора, который составляет 6 рублей в месяц, могут лишь те, кто действительно занимается ремесленничеством. Если статус подтвердить не удалось, нужно уплачивать налог на профессиональный доход. Это 10 % с выручки ежемесячно, при условии, что она составляет до 60 тысяч рублей в год, а если выше, то 20 %.