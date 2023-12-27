Что такое договор дарения и можно ли его расторгнуть? Рассказала адвокат

Наследство раздора. Как вступить в наследство и не переругаться с родней? Взаимные претензии, юридическая неграмотность при составлении завещания и все – родственники в раз становятся заклятыми врагами. Недвижимость зачастую становится тем самым яблоком раздора при дележке наследства. Как грамотно поделить наследство? Как не превратить эту борьбу в настоящую войну и за кем последнее слово? И когда все противоречия сможет решить только суд? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Дарение – процесс перехода права собственности. При совершении сделки право собственности даритель утрачивает и приобретает право собственности уже одаряемый. В зависимости от того, указано ли право владения и пользования жилым помещением или не указано, тут могут быть обременения либо их может не быть.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сделку дарения можно отменить?

Ольга Маевская:

Нет, просто так отменить такую сделку нельзя. Можно прийти к тому человеку, которому ты что-то подарил, и сказать: так сложились обстоятельства, я погорячился, давай переоформим все обратно. В крайнем случае можно идти в суд, но будет очень тяжело договор расторгнуть.