Телеканал СТВ приехал с подарками в один из детских домов Минска. Дружбе уже не первый год

Телеканал СТВ также запустил новогодний экспресс, где одна из станций – минский Детский дом № 5. В пассажирских вагонах – руководство канала и сотрудники, в багаже – подарки и сладости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей 56 воспитанников детского дома ожидали с утра. Готовили наряды, праздничную программу. Уже не первый год сотрудники нашего телеканала участвуют в благотворительном проекте. Дети, которые в силу жизненных обстоятельств оказались вне семьи, получают возможность вновь и вновь ощутить заботу, тепло и поверить в чудо.

Тем более что сотрудники телевидения для каждого юного жителя страны детства и есть волшебники. А если их еще связывает не первый год дружбы и общий хоровод, энергия исполнения заветных желаний удваивается.

Наталья Хурсевич, директор Детского дома № 5 Минска:

Мы с телеканалом СТВ сотрудничаем уже не первый год. С большим удовольствием всегда их ждем к себе в гости. В этом учебном году наши дети ездили на экскурсию на телеканал. Увидели настоящую телекухню, посмотрели, как снимаются телепередачи, попробовали себя в роли телеведущих. Были приятные эмоции и у детей, и у взрослых.

Мария Труханенко, воспитанница детского дома:

Мы побывали на телеканале СТВ, а сегодня пришли они к нам в гости. Подарили подарки и теплоту.