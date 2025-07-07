Участники Международного форума «Дети Содружества» прибывают в Беларусь
Участники Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» прибывают в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он впервые пройдет в нашей стране. В «Зубренке» на берегу Нарочи ждут около сотни представителей из восьми стран СНГ.
Утром в Национальном аэропорту Минск первым приземлился борт из Еревана. Хлебом-солью встретят на протяжении дня и другие делегации. «Дети Содружества» – это интернациональная платформа, которая позволит воспитывать детей и молодежь в духе добрососедства и сотрудничества. Каждая страна готовит уникальную программу, которая поближе познакомит с национальными традициями и культурой.
Маргарита Варжапетян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):
Искренне надеюсь познакомиться с традициями и обычаями разных народов, осознать, как много общего нас объединяет, несмотря на все наши различия. Не терпится познакомиться с новыми ребятами. Думаю, очень весело пройдет все.
Сос Агамирян, руководитель делегации Армении:
Особенно у нас акцент поставлен на презентацию традиций Армении, культуры, обычаев. Основная часть презентации, финальная часть, тесно связана с темой Великой Отечественной войны и роли Армении, этой маленькой страны, в этой общей Победе.
Форум продлится 10 дней. 8 июля – торжественное открытие. В программе – встречи, экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры, образовательные тренинги.