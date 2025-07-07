Участники Международного форума «Дети Содружества» прибывают в Беларусь

Участники Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» прибывают в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он впервые пройдет в нашей стране. В «Зубренке» на берегу Нарочи ждут около сотни представителей из восьми стран СНГ.

Утром в Национальном аэропорту Минск первым приземлился борт из Еревана. Хлебом-солью встретят на протяжении дня и другие делегации. «Дети Содружества» – это интернациональная платформа, которая позволит воспитывать детей и молодежь в духе добрососедства и сотрудничества. Каждая страна готовит уникальную программу, которая поближе познакомит с национальными традициями и культурой.

Маргарита Варжапетян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):

Искренне надеюсь познакомиться с традициями и обычаями разных народов, осознать, как много общего нас объединяет, несмотря на все наши различия. Не терпится познакомиться с новыми ребятами. Думаю, очень весело пройдет все.