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Где можно научиться оказывать первую медицинскую помощь? Побывали на тренинге

07 июля 2025 10:01
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Тренинг по первой медицинской помощи. Инструкторы дают основные рекомендации. Всего 15 минут интерактивного урока, и каждый сможет выработать постоянный алгоритм действий в экстремальных ситуациях.

Где можно научиться оказывать первую медицинскую помощь? Побывали на тренинге-2

Иван Матвеенко, инструктор по первой медицинской помощи Белорусского Красного Креста:
Мы предлагаем проведение мастер-классов по первой помощи для населения, которое заинтересовано. Чаще всего интересуются этим родители. Мы показываем сердечно-легочную реанимацию, как понять, нужна она или нет при проведении первой помощи. Это, во-первых, оценка состояния здоровья пострадавшего. Это необходимость проведения дальнейших действий.

Среди направлений работы Красного Креста актуальна и психо-социальная поддержка людей в кризисных ситуациях. Волонтеры приезжают чаще всего в школы, детские центры, учреждения здравоохранения. Через игру, приятное общение они помогают бороться со стрессом и апатией.

Подробности в видео.

# Красный Крест

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