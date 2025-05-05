Участники международного автопробега к 80-летию Победы возложили цветы к Вечному огню в Витебске

Международный автопробег объединил следователей из Беларуси и России. С 1941 по 1945 год наши народы выступали единым фронтом в борьбе за свободу и независимость. Сегодня вместе чтим память о героических предках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт путешествию по местам героизма и трагедии белорусской земли дали у витебского мемориала. Три штыка символизируют советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины – всех, кто приближал День Великой Победы. Их память почтили минутой молчания. Цветы к Вечному огню возложили следователи Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, а также Брянска, Москвы и Смоленска.

В таком формате акция проходит впервые. Еще до старта пробега для российских гостей организовали экскурсию, в ходе которой рассказали об истории Витебска и подвиге его жителей. Беларусь и Россия ведут большую работу по части сохранения нашего общего прошлого. Совместные мероприятия есть в графике и на ближайшее будущее. Так, в августе планируется проведение вахты памяти в Смоленской области, где широко будет представлена и наша страна.

Анатолий Уханов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области:

В дань памяти наших дедов и прадедов, которые добыли для нас Победу, такие мероприятия очень важны. Самое главное в этих мероприятиях – это передавать память поколениям. В нашем управлении проводится огромная работа по увековечиванию памяти о Победе, о работе с ветеранами, с подрастающим поколением. И вот одна из форм взаимодействия с нашими белорусскими коллегами из Следственного комитета – мы будем практиковать совместные выезды на «Вахты Памяти», которые проводятся в Смоленской области.

Из северной столицы колонна автомобилей отправилась в Оршу. Это следующая точка маршрута. Далее он проляжет через Гомельскую и Могилевскую области.