Международный автопробег к 80-летию Великой Победы стартовал в Витебске

Эта неделя в Беларуси пройдет под знаком юбилея Великой Победы. Традиционно, в преддверии священного праздника всю страну охватывают памятные и патриотические мероприятия. Международный автопробег объединил следователей из Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 41 по 45 год XX века наши народы выступали единым фронтом в борьбе за свободу и независимость, сегодня вместе чтим память о героических предках.

Старт путешествию по местам героизма и трагедии белорусской земли дали у витебского мемориала. Три штыка символизируют советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины – всех, кто приближал День Великой Победы. Их память почтили минутой молчания. Цветы к Вечному огню возложили следователи Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, а также Брянска, Москвы и Смоленска.

Александр Гуцко, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:

Автопробег – это не только дань уважения к погибшим, но и единения наших народов. В пути мы будем останавливаться в памятных местах и чтить память наших солдат, которые погибли, освобождая нашу землю.

Из северной столицы колонна автомобилей отправилась в Оршу. Это следующая точка маршрута. Далее он проляжет через Гомельскую и Могилевскую области.