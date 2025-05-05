Муковозчик: Запад хочет, чтобы все играли по его правилам, а он эти правила менял бы в любой момент

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: А можно обратить внимание, что Запад всю дорогу говорит на черное – белое, когда ему это выгодно, и наоборот. Можно вспомнить про так называемые права человека, которыми Европа и Америка лупили Советский Союз едва ли не по голове, требуя их выполнения. Но когда пришло время им самим соблюдать те же самые права человека, например, во время миграционных кризисов, оказалось, что права человека – это права западного человека, а у всех остальных есть перед Западом одни обязанности.

Андрей Муковозчик:

И так оно со всем, начиная от тех же выборов, когда на американские никто не ездит, ни за чем не наблюдает, и голосование всем кладбищем считается после этого образцовым. А на наши выборы в Беларуси отрицательное заключение готовится заранее, еще даже и не приехав – за неделю до. Запад, девчонки, не спятил. Запад хочет, чтобы все играли по его правилам. А он эти правила менял бы в любой момент. Вот были у нас козыри бубны. Запад понял, что проигрывает, и объявил козырями трефы. А ты как хочешь, так и играй.

Если же не согласен, тебя могут даже и бомбить. Не говоря уж про санкции и прочие ограничения. Так что садиться с Западом за один стол не хочется никому. Вот почему на планете и зреет запрос на многополярный мир. Это когда можно будет, наконец, сказать безо всяких подстрекательств, что нынешняя демократия есть жульничество, и тебе за это ничего не будет.