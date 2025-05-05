Даже наши враги констатируют, что мы перехватили у них повестку – Осенко

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Мне кажется, здесь речь идет о редакционной политике в нашем общем белорусском информационном пространстве, и все смыслы здесь, мне кажется, мы с вами как коллеги-журналисты, вместе с Президентом, вместе с Владимиром Борисовичем Перцовым расставили на Могилевском форуме. У нас есть независимые редакционные политики: одна у «СБ. Беларусь сегодня», у медиахолдинга, другая у «Минск-Новости», третья у СТВ, но у нас есть темы, например, историческая память, где мы действуем полностью сообща, где мы не конкурируем, где мы не зарабатываем деньги, где мы работаем со смыслами. И то, чего нельзя было представить десять лет назад, допустим, защита информационного суверенитета, когда Белтелерадиокомпания рекламирует специальный фильм-расследование ОНТ Игоря Петровича Тура, и наоборот, ОНТ подхватывает тематику, развитую Белтелерадиокомпанией либо «Столичным телевидением». Но есть проекты, которые монетизируются: это и развлекательные проекты, это и ток-шоу, где независимые редакции конкурируют, вычленяя лучшее, и в том числе за это потом получают «Телевершину». Мне так кажется.