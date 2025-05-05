Даже наши враги констатируют, что мы перехватили у них повестку – Осенко

Какова сила информации особенно в эпоху гибридных войн? Как найти коннект между медиапроизводителем и потребителем контента? И почему важно формировать общественное мнение в сочетании с идеологией? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся медиаменеджеры, эксперты и представители региональных СМИ.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Мне кажется, здесь речь идет о редакционной политике в нашем общем белорусском информационном пространстве, и все смыслы здесь, мне кажется, мы с вами как коллеги-журналисты, вместе с Президентом, вместе с Владимиром Борисовичем Перцовым расставили на Могилевском форуме. У нас есть независимые редакционные политики: одна у «СБ. Беларусь сегодня», у медиахолдинга, другая у «Минск-Новости», третья у СТВ, но у нас есть темы, например, историческая память, где мы действуем полностью сообща, где мы не конкурируем, где мы не зарабатываем деньги, где мы работаем со смыслами. И то, чего нельзя было представить десять лет назад, допустим, защита информационного суверенитета, когда Белтелерадиокомпания рекламирует специальный фильм-расследование ОНТ Игоря Петровича Тура, и наоборот, ОНТ подхватывает тематику, развитую Белтелерадиокомпанией либо «Столичным телевидением». Но есть проекты, которые монетизируются: это и развлекательные проекты, это и ток-шоу, где независимые редакции конкурируют, вычленяя лучшее, и в том числе за это потом получают «Телевершину». Мне так кажется.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я скажу в продолжение как руководитель республиканского средства массовой информации. Прекрасно понимаю, где находится СТВ в системе координат информационного фронта нашей страны. И мы с коллегами не конкуренты, мы с коллегами – коллеги, поэтому, наверное, и добились того информационного наполнения и той информационной повестки, которой мы достигли от 2020 до 2025 года. Когда даже наши враги констатируют, что мы перехватили у них повестку, что смотрят и телевидение, и хорошие просмотры в интернет-среде. И поверьте, иногда они ждут того же Григория Азаренка, Андрея Муковозчика, чтобы работать по их следам. То есть по нашей повестке. Не мы по их повестке, а они по нашей.