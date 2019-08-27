«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота

Новости Беларуси. В схеме движения на проспекте Дзержинского снова изменения: тут закрывают место для разворота, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Произойдет это в районе дома № 100. Сейчас здесь ведутся работы по возведению разделительной полосы с бордюром и ограждением.