Прямой эфир

«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота

27 августа 2019 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В схеме движения на проспекте Дзержинского снова изменения: тут закрывают место для разворота, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Произойдет это в районе дома № 100. Сейчас здесь ведутся работы по возведению разделительной полосы с бордюром и ограждением.

«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота-1

«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота-3

Место для разворота решили ликвидировать из-за высокой аварийности. Последний раз ДТП здесь произошло в июне. Тогда водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом. Сейчас автовладельцы могут развернуться чуть дальше – около дома № 104.

«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота-6

Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РУВД:
В связи с введением в эксплуатацию светофорного объекта на проспекте Дзержинского в районе заезда к магазину было принято решение закрыть данный разворот, который не регулируется. Место для разворота есть в непосредственной близости. Оно стало намного безопаснее, чем было для этого.

# Дорожное движение # общество # Алексей Пухтий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва
27 августа 2019 19:38

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»
27 августа 2019 19:06

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks
27 августа 2019 18:07

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks