«Стало намного безопаснее». На проспекте Дзержинского перенесли место для разворота
Новости Беларуси. В схеме движения на проспекте Дзержинского снова изменения: тут закрывают место для разворота, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Произойдет это в районе дома № 100. Сейчас здесь ведутся работы по возведению разделительной полосы с бордюром и ограждением.
Место для разворота решили ликвидировать из-за высокой аварийности. Последний раз ДТП здесь произошло в июне. Тогда водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом. Сейчас автовладельцы могут развернуться чуть дальше – около дома № 104.
Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РУВД:
В связи с введением в эксплуатацию светофорного объекта на проспекте Дзержинского в районе заезда к магазину было принято решение закрыть данный разворот, который не регулируется. Место для разворота есть в непосредственной близости. Оно стало намного безопаснее, чем было для этого.