Участники акции «Поезд Памяти» посетят 15 городов в 2025 году

Имена военных преступников с позором вписаны лишь в тома уголовных дел. А вот ратные подвиги героев-освободителей, одержавших Победу над фашистской коричневой чумой, увековечены в истории всего человечества. Хранить память о подвигах и героях Великой Отечественной войны помогают сотни, если не тысячи патриотических проектов. Один из самых масштабных – «Поезд Памяти». В 2025 году состав вновь отправится в путешествие по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт традиционно дадут в Брестской крепости. Торжественная церемония состоится 21 июня. Маршрут «Поезда Памяти» пройдет через исторические места, которые стали знаковыми на пути к Великой Победе. Всего участники патриотического проекта, а это молодежь из стран-победительниц в Великой Отечественной войне, посетят 15 городов Беларуси и России. Завершится путешествие в Москве. Участники проекта преодолеют тысячи километров, побывают на памятных местах, мемориалах и знаковых объектах. Это объединит подрастающее поколение стран СНГ и сформирует у них уважительное отношение к исторической памяти братских народов.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

80-летие Победы – это знаковое событие для каждого белоруса. Для каждого человека, который помнит эти события как величайшее достижение всего советского народа. Любое общение с представителями других государств, с представителями национальных традиций идет только во благо, если оно действительно направлено на сохранение исторической памяти и развитие патриотизма. И я думаю, что именно для этой акции будет характерно познание тех особенностей сохранения исторической памяти, которые есть и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь.

«Поезд Памяти» – совместный культурно-образовательный проект Беларуси и России. Он стартовал в 2021 году по инициативе парламентариев двух стран. И с каждым годом патриотическая акция становится более популярной и расширяет свою географию, объединяя молодежь.