Участник беспорядков в Минске: «Понял, что это всё чушь и не стоит вестись на поводу у провокаций»

Выйдя на проезжую часть, он пытался остановить движение общественного транспорта, чтобы в итоге помешать проезду милицейских машин.

Новости Беларуси. Продолжается работа по выявлению лиц, причастных к организации массовых беспорядков 9-12 августа. Правоохранители задержали 18-летнего минчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам молодого человека, участвовать в беспорядках он решил, поддавшись на призывы в соцсетях и Telegram-каналах. Он признан подозреваемым по уголовному делу.

В интернете увидел митинги с 9 августа, решил, что надо выйти – по призывам в интернете – сделать заторы транспортных средств. В ночь с 10 на 11 августа я вышел на улицу Кальварийскую, сделал затор, чтобы не смогли проехать правоохранительные органы к месту митингов.

Понял, что это все чушь и не стоит вестись на поводу у провокаций.

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