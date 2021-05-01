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Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие

01 мая 2021 12:09
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Новости Беларуси. Более сотни участников объединил автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -1

Марафон посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже. Возглавила автоколонну военная техника советских времен.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -4

Первым пунктом в маршруте стал самый маленький город страны – Дисна. Здесь состоялись митинг и возложение цветов к братской могиле освободителей района. Участники автопробега также высадили дубовую аллею в память о погибших солдатах.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -7

Для нас посадка дерева – это память тому солдату, который отдал свою жизнь в этой великой Победе. Наши деды, прадеды благодаря своему подвигу, мужеству, отваге подарили нам мир и спокойствие. Поэтому в этот день я хочу сказать им большое-пребольшое спасибо.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -10

Нашему народу надо помнить о Великой Отечественной войне, ее событиях, героизме наших солдат.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -13

Еще раз вспомнить те тяжелые времена и то, что происходило во время войны. И обязательно, учитывая все наши события последние, показать детям, что было, какова наша история.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -16

Маршрут автопробега повторяет фронтовой путь воинов, которые освобождали Миорский и Браславский районы.

Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие -19

По пути участники посещают места сражений и братские могилы. Финальной точкой автопробега станет агрогородок Друя.

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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