Участник автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области: наши деды, прадеды подарили нам мир и спокойствие

Новости Беларуси. Более сотни участников объединил автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы» в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже. Возглавила автоколонну военная техника советских времен.

Первым пунктом в маршруте стал самый маленький город страны – Дисна. Здесь состоялись митинг и возложение цветов к братской могиле освободителей района. Участники автопробега также высадили дубовую аллею в память о погибших солдатах.

Для нас посадка дерева – это память тому солдату, который отдал свою жизнь в этой великой Победе. Наши деды, прадеды благодаря своему подвигу, мужеству, отваге подарили нам мир и спокойствие. Поэтому в этот день я хочу сказать им большое-пребольшое спасибо.

Нашему народу надо помнить о Великой Отечественной войне, ее событиях, героизме наших солдат.

Еще раз вспомнить те тяжелые времена и то, что происходило во время войны. И обязательно, учитывая все наши события последние, показать детям, что было, какова наша история.

Маршрут автопробега повторяет фронтовой путь воинов, которые освобождали Миорский и Браславский районы.