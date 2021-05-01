«Мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Первомаем

Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают сегодня в мире. Уже более века этот день остается объединяющим символом людей различных профессий и целых поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традицию поддерживают в 150 государствах.
Обычно 1 Мая в Беларуси отмечают масштабными гуляниями. Но в 2021 году из-за пандемии мероприятия отменили.
Но о трудящихся не забывают, их интересы в нашей стране отстаивает Федерация профсоюзов. В компетенции объединения – вопросы оплаты труда, комфортные рабочие места, социальные гарантии рабочих.
С Первомаем соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества. Продолжаем начатый ими единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа. Путь ежедневного труда – кропотливого, честного и созидательного.
Глава государства обратил внимание, что за последнюю четверть века Беларусь многого достигла: наведен порядок на земле, сделаны прекрасные дороги, сохранены и модернизированы производства, возведена атомная станция. Президент убежден, что объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, белорусы смогут противостоять любым вызовам и угрозам.