«Мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Первомаем

Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают сегодня в мире. Уже более века этот день остается объединяющим символом людей различных профессий и целых поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традицию поддерживают в 150 государствах.

Обычно 1 Мая в Беларуси отмечают масштабными гуляниями. Но в 2021 году из-за пандемии мероприятия отменили.